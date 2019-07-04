Антимонопольщики в Хабаровске выследили автобусы с подозрительной рекламой цирка

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-04T08:33:15+03:00

В компании, которой принадлежат машины, попытались оправдаться, но ничего не получилось

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В Хабаровске нашли автобусы, в салоне которых была размещена реклама ненадлежащего качества. Во время проверки выяснилось, что расклеенные маленькие плакаты с призывом посетить цирковое представление не соответствовали требованиям закона. Например, не было сведений о лице, которое продает товар дистанционным способом, а именно - не указано наименование и место нахождения.

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю, компания, отвечающая за автобусы, в свое оправдание привела аргументы. Так, в организации сообщили, что не заключали договоры на размещение указанной рекламы, а плакаты в салоне автобуса разместили неизвестные посторонние лица. Это могло случиться, когда машины находились на территории предприятия, где нет охраны, видеонаблюдения и шлагбаумов.

Антимонопольщики не сочли приведенные доводы состоятельными. Это объяснили так - раз организация владеет и пользуется автобусами, значит должна следить за их состоянием, нести ответственность за их сохранность. В итоге в отношении предприятия собираются возбудить административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU