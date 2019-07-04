Хабаровчанин заявил об исчезновении подруги, а потом признался в ее убийстве

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-04T08:32:21+03:00

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Житель Хабаровска из обычного горожанина превратился в подозреваемого в убийстве. Его жертвой, по версии следствия, стала 27-летняя приятельница. Сначала в апреле поступило заявление о ее исчезновении, при этом автором этого документа был сам фигурант. Он сообщил, что его подруга якобы ушла из дома 18 марта и до настоящего момента не вернулась.

- При выяснении обстоятельств этого дела вскрылось, что девушка давно уже мертва. Ее тело было закопано в лесу в Хабаровском районе. Место захоронения показал сам подозреваемый. Мужчина объяснил, что в тот день, 18 марта, он приревновал сожительницу, в порыве чувств задушил ее, а тело потом закопал, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против него. Также решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU