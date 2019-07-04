2019-07-04T07:34:25+03:00
Общество

Абитуриенты в Хабаровском крае все чаще предпочитают техникумы вузам

Спрос на обучение в системе среднего профессионального образования вырос в полтора раза
Ольга КИВА
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Абитуриенты в Хабаровском крае все чаще предпочитают техникумы вузам ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяАбитуриенты в Хабаровском крае все чаще предпочитают техникумы вузам ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае абитуриенты чаще поступают в техникумы и колледжи, чем в вузы. К такому выводу приходят специалисты, посмотрев на цифры. Так, в прошлом году средне-специальное образование пожелали получить 11 тысяч 475 человек, а высшее - 10 тысяч 706 человек.

Как отметили в краевом министерстве образования, специалистов готовят по 190 направлениям. Речь идет не только о востребованных сейчас профессиях, но и о новых, например, аддитивные технологии, композитные материалы, работа с роботами, беспилотными летательными аппаратами. В целом за последние несколько лет спрос на обучение в системе среднего профессионального образования вырос в полтора раза.

Отметим, что с 2016 года в регионе готовят специалистов в рамках перечня наиболее перспективных и востребованных профессий. К слову, в этом году 80 процентов техникумов и колледжей края готовят специалистов, опираясь на этот документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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