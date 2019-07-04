2019-07-04T09:46:26+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозы

Во власти непогоды окажутся Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и имени Полины Осипенко районы
Ольга КИВА
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Штормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозыШтормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозыФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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На севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозы. Во власти непогоды в основном окажутся Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и имени Полины Осипенко районы. По прогнозам синоптиков, ухудшаться погода начнет днем 5 июля, неблагоприятные условия сохранятся также ночью 6 июля.

- Жителей края предупреждают, что из-за плохих метеоусловий могут возникать аварийные ситуации на объектах ЖКХ, энергетики и связи. Также не исключена вероятность повышения уровня воды в реках края и подтопления пониженных участков местности, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что главам районов уже направили рекомендации о принятии мер в связи со штормовым предупреждением. Силы и средства регионального МЧС находятся в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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