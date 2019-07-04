СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-04T09:26:32+03:00

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Телекомпании в Хабаровском крае начнут вещать с сурдопереводом. Такое новшество появится сразу после Нового года в 2020 году. При этом в регионе даже оговорили обязательный минимум информации, подлежащий переводу на язык жестов – пять процентов от всего контента в неделю.

- Такой подход поможет эффективнее доносить новости до населения. К слову, сегодня в крае насчитывают около 600 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья по слуху. Люди этой категории не всегда в курсе событий в регионе, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Отметим, что сурдопереводчиков также предложили привлекать и для работы на краевых культурно-массовых мероприятиях. На концерты и праздники ходят в том числе и слабослышащие дети. Чтобы они смогли ощутить атмосферу и почувствовать праздник, им тоже нужен переводчик жестового языка.

ИСТОЧНИК KP.RU