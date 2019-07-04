Молодой хабровчанин угнал скутер, не постеснявшись камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-04T12:15:54+03:00

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Житель Хабаровска оставил скутер возле подъезда, а на следующий день не нашел его на прежнем месте. Первое, что сделал горожанин, пошел в полицию. Мужчина написал заявление и указал в нем сумму ущерба – 60 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 18-летний хабаровчанин. Найти подозреваемого удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. К слову, до этого инцидента репутация молодого человека пока не была запятнана проблемами с законом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. За содеянное максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы сроком до пяти лет. Окончательное решение вынесет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU