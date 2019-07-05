Погода в Хабаровске на 5 июля 2019 года: днем до +26, возможен кратковременный дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.
В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +25+27.
В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.
В Охотске сильный дождь. Ветер Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +10+11.
ИСТОЧНИК KP.RU