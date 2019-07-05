СЕГОДНЯ 01:47 2019-07-05T01:47:45+03:00

Погода в Хабаровске на 5 июля 2019 года: днем до +26, возможен кратковременный дождь Фото: Алексей ФОКИН

На севере региона ожидаются сильные дожди и грозы

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +25+27.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Охотске сильный дождь. Ветер Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +10+11.

ИСТОЧНИК KP.RU