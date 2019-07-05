2019-07-05T02:20:51+03:00
Политика

В небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врага

Во время учений авиаторы выполнили электронные пуски ракет
Ольга КИВА
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В небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врагаВ небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врагаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные летчики в Хабаровском крае участвовали в летно-тактическом учении по защите воздушных границ региона. Военнослужащим предстояло провести разведку, найти условного врага и идентифицировать его самолеты.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в роли противника выступали экипажи истребителей Су-30СМ. Их задачей бала имитация попытки незаконного вхождения в зону ответственности. Также «враги» собирались нанести авиаудар по важным объектам инфраструктуры. Роль защитников границ выполняли сверхманевренные истребители Су-35С.

Во время тренировки «защитники» устроили небольшой воздушный бой. На этом этапе военные летчики выполнили элементы сложного пилотажа, применяемые и для наступательного, и для оборонительного боя. К слову, особенно авиаторы постарались при отработке элементов ближнего боя. Также бойцы выполнили электронные, то есть учебные пуски ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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