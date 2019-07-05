В небе над Хабаровским краем военные летчики ночью отбились от условного врага
Военные летчики в Хабаровском крае участвовали в летно-тактическом учении по защите воздушных границ региона. Военнослужащим предстояло провести разведку, найти условного врага и идентифицировать его самолеты.
Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в роли противника выступали экипажи истребителей Су-30СМ. Их задачей бала имитация попытки незаконного вхождения в зону ответственности. Также «враги» собирались нанести авиаудар по важным объектам инфраструктуры. Роль защитников границ выполняли сверхманевренные истребители Су-35С.
Во время тренировки «защитники» устроили небольшой воздушный бой. На этом этапе военные летчики выполнили элементы сложного пилотажа, применяемые и для наступательного, и для оборонительного боя. К слову, особенно авиаторы постарались при отработке элементов ближнего боя. Также бойцы выполнили электронные, то есть учебные пуски ракет.
ИСТОЧНИК KP.RU