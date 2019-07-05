Жильцы домов в центре Хабаровска остались 5 июля без горячей воды

СЕГОДНЯ 02:54 2019-07-05T06:21:06+03:00

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Четыре дома в центре краевой столицы сегодня, 5 июля, остались без горячей и холодной воды. Речь идет о многоквартирниках, расположенных по адресам: улица Ленина, 61, улица Шеронова, 68 и 70, улица Муравьева-Амурского, 50 и 54. В многоэтажке на улице Ленина, 61 также отключили холодную воду из-за засора канализации.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вчера днем на дорогах краевого центра работала 171 единица техники, ночью - 13 машин. В общей сложности с улиц вывезли 99 кубометров мусора.

Кроме того, 4 июля в краевой столице зафиксировали 38 дорожный происшествий, эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил парковки. Горожане 654 раза вызывали скорую помощь по номеру «03». Пожарные выезжали на семь возгораний.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 641 единица общественного транспорта. Из них 37 трамваев, 20 троллейбусов и 584 автобусов. Еще 73 автобуса работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU