2019-07-05T06:18:41+03:00
Общество

За парковки на газонах в Хабаровском крае не наказывают по ряду причин

В их числе длительная отправка нарушителям корреспонденции административных комиссий
Ольга КИВА
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За парковки на газонах в Хабаровском крае не наказывают по ряду причинЗа парковки на газонах в Хабаровском крае не наказывают по ряду причинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги работы по борьбе с нарушителями правил благоустройства территорий. В целом положения этой статьи Кодекса региона на территории края исполняются, но есть ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.

- Среди актуальных вопросов, требующих решения, обмен информацией с ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. Его нужно наладить, чтобы своевременно привлекать к административной ответственности автомобилистов, паркующихся на газонах и детских площадках. Другой проблемный момент – это длительные сроки доставки «Почтой России» корреспонденции административных комиссий нарушителям закона. Из-за этого последним удается избежать ответственности за совершенные правонарушения, - рассказали в пресс-службе краевой Законодательной думы.

Отметим, что с 1 января 2018 года по 31 мая 2019 года в отношении нарушителей составили больше девяти с половиной тысяч административных протоколов. Большую часть документов оформили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. За указанный период в регионе выписали штрафов на сумму больше 25 миллионов рублей, из которых взыскали около 17 миллионов рублей, то есть чуть более 66 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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