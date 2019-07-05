2019-07-05T04:31:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае 14 семейных пар наградили знаком «За супружеское долголетие»

Всего в этом году памятный знак получат около 100 пар
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае 14 семейных пар наградили знаком «За супружеское долголетие»В Хабаровском крае 14 семейных пар наградили знаком «За супружеское долголетие»Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае продолжают награждать те супружеские пары, которые живут в браке больше полувека. Накануне Дня семьи, любви и верности заслуженные награды получили еще 14 пар. Поздравлять такие семьи в регионе начали не так давно. Новая традиция поможет сохранить традиционные семейные ценности и поспособствует развитию семейной и демографической политики.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, супружеским парам, которые вместе больше 50 лет, на торжественном приеме вручили медали «За любовь и верность» и памятные знаки «За супружеское долголетие». К слову, в регионе медалей удостоили уже 473 семейные пары. В этом году планируют вручить награду еще 80 супружеским парам, 32 из которых сыграли «золотую свадьбу».

Напомним, в Хабаровском крае День семьи, любви и верности отметят 8 июля. В этот день пройдут парады детских колясок, концерты, парады молодых семей, спектакли, игровые программы, выставки детских рисунков, фотоконкурсы, музейные праздники и мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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