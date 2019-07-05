Хабаровчанина заставили бесплатно отработать неоплаченный уголовный штраф

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-05T06:13:34+03:00

Мужчина должен был заплатить государству 200 тысяч за пьяную езду, но в казну от него не поступило ни копейки

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Житель Хабаровска однажды попался автоинспекторам, будучи не совсем трезвым. В таком состоянии он лихо управлял машиной и только чудом никого не покалечил. Дальше были разбирательства, суд. В итоге мужчину лишили права управлять автомобилем на полтора года и обязали заплатить уголовный штраф в 200 тысяч рублей. Однако нарушитель не спешил с оплатой.

- Судебные приставы не раз напоминали должнику о необходимости погасить долг. У мужчины было 60 дней, чтобы решить эту финансовую проблему, но он упорно не предпринимал никаких действий в этом направлении, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда отведенный судом срок оплаты закончился, а должник продолжал упорствовать, правоохранители решили действовать иначе. Они снова обратились к служителям Фемиды с ходатайством о замене наказания. В итоге мужчина теперь обязан отработать 360 часов на благо города. Другими словами, должник три месяца будет убирать подъезды и придомовые территории.

ИСТОЧНИК KP.RU