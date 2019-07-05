2019-07-05T06:31:20+03:00
Общество

Семьи из полуразрушенного дома в Хабаровске дождались переселения

Ранее межведомственная комиссия упорно не хотел признавать дом аварийным и подлежащим сносу
Ольга КИВА
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Семьи из полуразрушенного дома в Хабаровске дождались переселенияСемьи из полуразрушенного дома в Хабаровске дождались переселенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске четыре семьи смогли добиться переселения из аварийного дома в благоустроенные квартиры. Деревянное строение на тот момент уже было частично разрушено, отсутствовали отдельные строительные конструкции, но, несмотря на это, межведомственная комиссия упорно не хотела списывать этот дом.

Все эти факты подтвердились во время проверки. После этого прокурор направил в суд направил административное исковое заявление о признании незаконным бездействия межведомственной комиссии. По итогу разбирательств предъявленные требования были полностью удовлетворены, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тогда нарушителям пришлось еще раз оценить помещения в доме на улице Окружной. Итогом этой работы стало решение о признании данного дома авариным и подлежащим сносу. На данный момент четыре семьи, обитавшие в опасном доме, получили новое благоустроенное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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