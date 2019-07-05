В Хабаровском крае тигры рискуют остаться без пропитания из-за возможной миграции добычи
В заповеднике Хабаровского края урожайность деревьев и кустарников в этом году довольна низкая. Казалось бы, ничего страшного нет, но это обстоятельство может серьезно отразиться на жизни обитателей особо охраняемой территории под названием «Большехехцирский».
Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», из-за низкой урожайности животные и птицы не смогут добывать в достаточном количестве плоды и семена для пропитания. Ученые исследовали в основном дуб, кедр, маньчжурский орех, ясень, ягодники. По неутешительным прогнозам, обитатели заповедного леса, в частности копытные из-за недостатка пищи могут мигрировать. Это значит, что проблемы с пропитанием возникнут и у амурского тигра, который охотится на кабанов.
Сотрудники заповедника уже пытаются решить эту проблему. Они готовят документы для закупа растительного корма. Так называемым фуражом собираются подкармливать копытных в охранной зоне заповедника и федеральном заказнике «Хехцирский».
ИСТОЧНИК KP.RU