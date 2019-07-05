Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО
В Еврейской автономии два предприятия привлекли к ответственности за нарушение деятельности на пунктах приема и отгрузки древесины. Во время проверки выяснилось, что в организации не удосужились поставить на учет спецместа, где принимали и отгружали лесоматериалы. Кроме того, проверяющие нашли ряд других недочетов.
- Так, на предприятии не было информации о режиме работы пункта приема и отгрузки древесины, правовом акте лица, осуществляющего деятельность по приему и отгрузке древесины, назначении лица, ответственного за прием и отгрузку древесины и прочее, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В итоге бизнесменов привлекли к административной ответственности, а в качестве наказания обязали заплатить штраф. Также нарушители уже направили необходимые документы для постановки на учет спецплощадок в качестве пунктов приема и отгрузки древесины. Также они устранили и другие найденные недочеты.
ИСТОЧНИК KP.RU