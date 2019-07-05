2019-07-05T07:49:47+03:00
Общество

Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО

Пункты приема и отгрузки древесины не состояли на учете, как того требует областной закон
Ольга КИВА
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Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратураВыйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура
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В Еврейской автономии два предприятия привлекли к ответственности за нарушение деятельности на пунктах приема и отгрузки древесины. Во время проверки выяснилось, что в организации не удосужились поставить на учет спецместа, где принимали и отгружали лесоматериалы. Кроме того, проверяющие нашли ряд других недочетов.

- Так, на предприятии не было информации о режиме работы пункта приема и отгрузки древесины, правовом акте лица, осуществляющего деятельность по приему и отгрузке древесины, назначении лица, ответственного за прием и отгрузку древесины и прочее, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В итоге бизнесменов привлекли к административной ответственности, а в качестве наказания обязали заплатить штраф. Также нарушители уже направили необходимые документы для постановки на учет спецплощадок в качестве пунктов приема и отгрузки древесины. Также они устранили и другие найденные недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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