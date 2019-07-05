Отлупил палкой и добил топором: биробиджанца лишили свободы и за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-05T08:22:47+03:00

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В Биробиджане прошел суд над 33-летним жителем Биробиджана. По версии следствия, мужчина 25 марта серьезно повздорил со своим приятелем. Когда аргументы на словах закончились, в ход пошли кулаки и подручные предметы. Сначала фигурант ударил потерпевшего несколько раз палкой по голове, а потом взялся за топор.

- Потерпевшего успели доставить в больницу, но спасти его не удалось. Из материалов дела следует, что напал фигурант на приятеля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом после совершения преступления он скрылся с места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сам осужденный свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за убийство. Поэтому суд признал особо опасный рецидив преступлений в качестве отягчающего обстоятельства. Согласно приговору фигуранта лишили свободы на 12 лет и один месяц. Также его обязали выплатить в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU