СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-05T10:28:13+03:00

Над землей под Хабаровском нависло проклятье запустения Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Участок у одного нерадивого хозяина уже забрали, второй владелец оказался не лучше

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В селе Краснореченском под Хабаровском земельный участок просто обречен на запустение. Первый его владелец не особо стремился осваивать свои владения, и за это беспечного сельчанина через суд лишили прав на землю. Затем надел выставили на торги и путем заключения договора купли-продажи передали его в руки нового хозяина.

- Однако и второй получатель земли не стал использовать участок по целевому назначению. При этом начать работу покупатель должен был в течение первого года с момента возникновения права собственности, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Указанные нарушения выявили в ходе проверки, по итогу которой собственнику выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данную ситуацию держат на контроле сотрудники управления.

ИСТОЧНИК KP.RU