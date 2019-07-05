2019-07-05T08:17:29+03:00
Общество

Новое назначение в правлении «Россельхозбанка»

На должность заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» назначен Любомудров Максим Германович
Петр САМСОНОВ
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На должность заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» назначен Любомудров Максим Германович Фото: пресс-служба «Россельхозбанка»На должность заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» назначен Любомудров Максим Германович Фото: пресс-служба «Россельхозбанка»
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Максим Германович окончил Московский Государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения».

До прихода в банк руководил направлением по обслуживанию банков и компаний финансового сектора СНГ в Представительстве компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» в должности партнера.

С 2016 года занимал должность заместителя генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») и курировал оказание кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в рамках Национальной Гарантийной Системы.

На новой должности Максим Любомудров будет курировать развитие корпоративного блока РСХБ в сегменте микро, малого и среднего бизнеса.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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