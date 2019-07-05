СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-05T10:23:25+03:00

В Комсомольске отремонтировали еще две «безопасные дороги» Фото: Администрация Хабаровска

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В городе Юности закончились дорожные работы на улицах Зеленой и Щорса. Эти участки привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, также закончился ремонт дорог на проспекте Октябрьском и улицах Молодогвардейской и Пирогова. На этих объектах подрядчики пока устраняют выявленные специалистами управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства недочеты.

Отметим, что на сегодняшний день реконструируют дороги на проспекте Первостроителей и Победы, улицах Васянина, Осоавиахима, Пендрие, Димитрова и Урожайной. Работы также продолжаются на Магистральном и Волочаевском шоссе, улицах Павловского, Советской и Пропарочной и автодороге на поселок Берлин.

Напомним, Комсомольск-на-Амуре включили в нацпрограмму «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU