Смертью пешехода закончилась авария на «зебре» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-05T12:20:08+03:00

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В минувшие сутки, 4 июля, в Хабаровске случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Машина Toyota Corolla Spacio рано утром двигалась по улице Совхозной, а в районе жилого дома на улице Шатова под колесами этой самой машины оказалась женщина. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Женщине вызвали скорую помощь, но, к сожалению, прибывшие на место аварии врачи только констатировали ее смерть. При выяснении обстоятельств случившегося выяснилось, что водитель на момент аварии был трезв, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей в Хабаровске призывают быть предельно внимательными при управлении транспортом. Также всех водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Только так можно сохранить свою и чужие жизни, а также здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU