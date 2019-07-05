Сельчанка в ЕАО нашла в конопле защиту от насекомых

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-05T12:49:07+03:00

Она сказала полицейским, которые к ней пришли, что выращивала траву для отпугивания маленьких вредителей

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В Еврейской автономии нашли еще один огородик, хозяйка которого сознательно выращивала коноплю. Рассадник наркосодержащей травы устроила жительница села Кукелево. Когда к ней нагрянули полицейские с проверкой, женщина, недолго думая, сказала, что специально вырастила кусты, чтобы отпугивать насекомых. Сельчанка окучивала кусты и надеялась, что вредителей их наличие остановит. По крайней мере, именно такую версию она изложила правоохранителям. При этом женщина то ли не знала, то ли закрыла глаза на наличие статьи в уголовном кодексе за культивацию конопли.

- Выявить землевладелицу удалось во время одного из рейдов операции «Мак-2019». В общей сложности на ее участке обнаружили 60 кустов конопли с признаками культивации. На данный момент по этому поводу проводят проверку. Все кусты у сельчанки забрали и уничтожили, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU