Любитель икры в Хабаровском крае припас дома 75 килограммов деликатеса
Жителя села Анненские Минеральные воды в Хабаровском крае арестовали за незаконный оборот икры. У 31-летнего фигуранта дома при обыске обнаружили 75 килограммов икры рыбы осетровых пород. По предварительной информации, фигурант собирался продать деликатес.
- Из материалов дела следует, что найденная продукция была расфасована и упакована в пластиковые контейнеры. В общей сложности правоохранители насчитали 150 штук наполненной пластиковой тары, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
На данный момент продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сельчанина. Следователи выясняют все обстоятельства этого преступления, собирают доказательства вины фигуранта. Дальше материалы передадут в суд на рассмотрение, а после служители Фемиды решат судьбу любителя икры.
Уголовное дело возбудили по материалам сотрудников УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU