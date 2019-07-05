Любитель икры в Хабаровском крае припас дома 75 килограммов деликатеса

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-05T12:09:11+03:00

Любитель икры в Хабаровском крае припас дома 75 килограммов икры Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

За это и угодил под уголовную статью

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Жителя села Анненские Минеральные воды в Хабаровском крае арестовали за незаконный оборот икры. У 31-летнего фигуранта дома при обыске обнаружили 75 килограммов икры рыбы осетровых пород. По предварительной информации, фигурант собирался продать деликатес.

- Из материалов дела следует, что найденная продукция была расфасована и упакована в пластиковые контейнеры. В общей сложности правоохранители насчитали 150 штук наполненной пластиковой тары, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сельчанина. Следователи выясняют все обстоятельства этого преступления, собирают доказательства вины фигуранта. Дальше материалы передадут в суд на рассмотрение, а после служители Фемиды решат судьбу любителя икры.

Уголовное дело возбудили по материалам сотрудников УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU