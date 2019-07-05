Хабаровчан просят пожертвовать в Гуманитарный склад детские коляски

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-05T12:51:17+03:00

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Жителей Хабаровска убедительно просят пожертвовать коляски в Гуманитарный склад. На сегодняшний день запасы этого транспорта для малышей закончились, а «кризисным мамам» он просто необходим.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, без помощи неравнодушных горожан решить проблему с колясками не удастся. Если у кого из жителей краевой столицы есть это средство перевозки детей, и оно, может быть, стоит без дела, пожалуйста, поделитесь. При этом модификация не имеет значения, в отделе по церковной благотворительности и социальному служению будут рады принять в дар и коляски-трости, и «сидячие», и «три в одном.

Желающие помочь всегда могут обратиться по адресу улица Воронежская, 49/1. Ориентир - белое здание рядом с храмом. Более подробная информация по телефону 206-036.

ИСТОЧНИК KP.RU