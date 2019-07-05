Как жителю Хабаровского края подать жалобу
Жалоба – один из самых эффективных инструментов правовой защиты. Но у большинства людей возникают трудности при ее написании. Требования к оформлению зависят от того, куда она направляется.
Чаще всего с жалобами обращаются в суд, прокуратуру, государственные органы, органы местного самоуправления, магазины, торговые предприятия и другие мелкие организации.
- При составлении жалобы есть несколько основных требований: написать название организации, в которую подаете жалобу, указать свои данные – ФИО, контакты. Затем излагаете суть проблемы или претензии и кратко описываете ситуацию, - объяснила помощник прокурора Центрального района Хабаровска Ирина Гребенюк.
Жалобу можно подать как лично, так и по обычной или электронной почте. Часто самый эффективный способ – отправить заказное письмо с уведомлением. Проблема в том, что иногда представители организации утверждают, будто принимать жалобы – не в их полномочиях. А в случае заказного письма уже не отвертятся.
- Любое обращение к должностному лицу или в государственный орган в обязательном порядке подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня его поступления, - уточнила Ирина Гребенюк.
Иногда, чтобы дать полноценный ответ на жалобу, нужно сделать запросы в другие органы. Тогда срок рассмотрения продлевают, но не более чем на 30 дней. Об этом гражданина, подавшего жалобу, должны обязательно уведомить.
Наиболее распространенный вид жалоб – претензия торговой точке или точке общепита. У каждого такого предприятия должна быть жалобная книга. Все претензии, оставленные в ней, в обязательном порядке должны быть отработаны руководством. А жалобщик должен получить вразумительный ответ на свою претензию. Поэтому не забывайте указывать свои контакты (телефон, электронную почту), чтобы ответ дошел до вас.
ИСТОЧНИК KP.RU