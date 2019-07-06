СЕГОДНЯ 02:47 2019-07-06T02:47:22+03:00

Погода в Хабаровске на 6 июля 2019 года: днем до +29, возможен кратковременный дождь Фото: Борис КОКУРИН

Дождливо будет на большей части региона, осадков не будет в Бикине, Ванино и Советской Гавани

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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +25+27.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Чегдомыне небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +17+19.

В Охотске дождь. Ветер Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU