Дымящийся дом напугал сельчан в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-06T09:21:39+03:00

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В Еврейской автономии помощь пожарных понадобилась жителям села Смидовичи. Здесь на улице Шевчука случилось возгорание, по предварительной информации, в нежилом доме. Неладно почувствовали очевидцы, заметившие, что из окон строения валит дым. Они-то и вызвали огнеборцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что пламя разгулялось в нежилом доме. Они оперативно приступили к тушению и быстро ликвидировали возгорание. Огонь не успел распространиться по всему периметру здания, зато изрядно попортил мебель, которая находилась внутри комнаты. Также на стенах осела копоть. Пострадавших в этом происшествии нет.

На месте происшествия уже поработали сотрудники пожарной инспекции. Пока основная версия, почему случилось возгорание, это неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Расследование этого инцидента продолжается.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU