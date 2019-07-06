Больше 100 хабаровчан покинули квартиры из-за пожара в подъезде дома

СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-06T05:58:36+03:00

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В ночь с 5 на 6 июля в подъезде многоквартирника, расположенного на улице Краснореченской, случился пожар. Это нерадостное событие заставило покинуть свои квартиры порядка 100 человек. Также 11 жильцов вышли из задымленного помещения с помощью огнеборцев.

- Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг возгорания на первом этаже. Под лестницей в подъезде горел мусор и бесхозные вещи. Огонь успел повредить 10 квадратных метров площади, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также сообщили, что полностью ликвидировать возгорание удалось примерно в 2:15 ночи. Специалисты Госпожнадзора уже выясняют причины возгорания. В ходе проверки им также предстоит найти виновных в случившемся.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «101» или «112». Горожан убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Как минимум, не нужно оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи, следить за исправностью электропроводки, не курить в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU