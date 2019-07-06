2019-07-06T10:54:30+03:00
Происшествия

Агрессивные постояльцы устроили потасовку в одном из хостелов Хабаровска

В драке владелец помещения потерял цепочку, которую позже нашли у подруги смутьянов
Ольга КИВА
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Агрессивные постояльцы устроили потасовку в одном из хостелов ХабаровскаАгрессивные постояльцы устроили потасовку в одном из хостелов ХабаровскаФото: Тимур ХАНОВ
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В одном из хабаровских хостелом развернулась небольшая потасовка. Зачинщиками ее стали постояльцы – семейная пара, которая заселилась накануне. По предварительной информации, вскоре к заехавшим присоединилась еще одна персона – знакомая постояльцев. Об их встрече вскоре знали другие обитатели хостела, потому что компания вела себя довольно шумно, да к тому же распивала спиртное.

- Владелец хостела попытался как-то утихомирить разгулявшихся отдыхающих, но в ответ получил порцию агрессии. Между постояльцами и мужчиной случилась потасовка, вовремя которой у заявителя с шеи сорвали золоту цепочку. Потом драгоценность исчезла с концами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Владелец хостела обратился в полицию с просьбой найти ювелирное украшение стоимостью 35 тысяч рублей. Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что цепочку прихватила та самая гостья, которая выпивала в хостеле вместе с семейной парой. Она нашла драгоценность в углу комнаты и спрятала ее в карман. При обыске пропажу обнаружили именно у нее. В отношении женщину уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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