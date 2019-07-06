Комсомольчанке выдали загранпаспорт после перевода на сумму больше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-06T07:37:27+03:00

Столько задолжала женщина банкам по кредиту, как результат, ее ограничили в праве на выезд за пределы страны

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Жительница города Юности оказалась в непростой ситуации. Ей очень хотелось съездить за границу, но долги не пускали. Деньги от нее очень ждали в банке, где она в свое время оформила кредит, однако возвращала заем весьма не регулярно. В общей сложности сумма ее задолженности превысила 220 тысяч рублей.

- Женщина упорно не хотела платить. Тогда по отношению к ней применили ряд ограничений, в том числе лишили возможности покинуть пределы страны. Должница осознала всю серьезность ситуации, когда захотела оформить загранпаспорт, но не смогла этого сделать. В ведомстве ей отказали в услуге, - прокомментировали пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщине ничего другого не оставалось, как найти требуемую сумму и быстро оплатить задолженность. Сейчас она абсолютно свободна и может ехать на все четыре стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU