2019-07-06T07:37:27+03:00
Общество

Комсомольчанке выдали загранпаспорт после перевода на сумму больше 200 тысяч рублей

Столько задолжала женщина банкам по кредиту, как результат, ее ограничили в праве на выезд за пределы страны
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольчанке выдали загранпаспорт после перевода на сумму больше 200 тысяч рублейКомсомольчанке выдали загранпаспорт после перевода на сумму больше 200 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жительница города Юности оказалась в непростой ситуации. Ей очень хотелось съездить за границу, но долги не пускали. Деньги от нее очень ждали в банке, где она в свое время оформила кредит, однако возвращала заем весьма не регулярно. В общей сложности сумма ее задолженности превысила 220 тысяч рублей.

- Женщина упорно не хотела платить. Тогда по отношению к ней применили ряд ограничений, в том числе лишили возможности покинуть пределы страны. Должница осознала всю серьезность ситуации, когда захотела оформить загранпаспорт, но не смогла этого сделать. В ведомстве ей отказали в услуге, - прокомментировали пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщине ничего другого не оставалось, как найти требуемую сумму и быстро оплатить задолженность. Сейчас она абсолютно свободна и может ехать на все четыре стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В заминированных гипермаркетах в Хабаровске бомбы не нашли
Больше 100 хабаровчан покинули квартиры из-за пожара в подъезде дома
Бывшему губернатору Еврейской автономии 15 июля зачитают приговор
Погода в Хабаровске на 6 июля 2019 года: днем до +29, возможен кратковременный дождь
Хабаровчан просят пожертвовать в Гуманитарный склад детские коляски
Любитель икры в Хабаровском крае припас дома 75 килограммов деликатеса
Сельчанка в ЕАО нашла в конопле защиту от насекомых
Смертью пешехода закончилась авария на «зебре» в Хабаровске
Как жителю Хабаровского края подать жалобу
В Комсомольске отремонтировали еще две «безопасные дороги»
Авиабилеты из Охотска в Хабаровск можно купить за четыре тысячи 500 рублей
В Хабаровске полным ходом идет расселение ГУПРовского городка
Над землей под Хабаровском нависло проклятье запустения
Отлупил палкой и добил топором: биробиджанца лишили свободы за убийство приятеля
Новое назначение в правлении «Россельхозбанка»
Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО