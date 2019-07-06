Впервые Кубок России по боулингу выиграла хабаровчанка

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-06T12:06:11+03:00

Оксана Киселёва победила в соревнованиях в составе женских команд-пятёрок и взяла «бронзу» в командах-тройках

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Копилку спортивных побед Хабаровского края пополнила Оксана Киселева из краевой столицы. Она участвовала в Кубке России по боулингу, который прошел в Омске. На состязаниях Оксана победила в соревнованиях в составе женских команд-пятёрок и взяла «бронзу» в командах-тройках.

Как отметили в краевом министерстве физического развития и спорта, такого успеха спортсмены региона в боулинге добились впервые. Отметили и выступление мужской сборной края, которой оставался один шаг до финала, но немного не хватило удачи. Регион представляли Дмитрий Полонский, Михаил Аврамчик, Владимир Кумицкий, Федор Влаев и Андрей Чкалкин.

Отметим, что в соревнованиях Кубка страны участвовали более 170 сильнейших спортсменов со всей России. Среди них были 45 мастеров спорта и два мастера спорта международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU