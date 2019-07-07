2019-07-07T03:02:19+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 июля 2019 года: днем до +29, осадков не ожидается

Небольшие дожди пройдут в Комсомольске-на-Амуре и Охотске
Ксения ТУРТЫГИНА
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Воскресенье обещает быть по-летнему уютнымВоскресенье обещает быть по-летнему уютнымФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +28+30.

В Хабаровске синоптики осадков не ожидают. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +27+29.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +29+31.

В Советской Гавани и Ванино днем без осадков, ночью возможен дождик. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +17 +19. Днем +29+31.

В Чегдомыне дождь. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +27+29.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12 +14. Днем +23+25.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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