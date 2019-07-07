2019-07-07T04:19:26+03:00
Общество

В Хабаровске отметят День семьи, любви и верности и Сабантуй

Придется выбирать между двумя площадками: татарский праздник урожая пройдет на набережной, а День семьи - на «Динамо»
Ксения ТУРТЫГИНА
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Пары, отметившие серебряную свадьбу, получат награды, а молодожены - пожелания долгой и крепкой семейной жизни.Пары, отметившие серебряную свадьбу, получат награды, а молодожены - пожелания долгой и крепкой семейной жизни.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье, 7 июля, в хабаровском парке «Динамо» в 17:30 начнется церемония, приуроченная к Дню семьи, любви и верности.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, во время торжественной части супругам, прожившим в браке более двадцати пяти лет, вручат медали «За любовь и верность». Затем на летней сцене парка состоится концерт лучших творческих коллективов города.

«Начинающие» супруги или влюбленные, но еще не окольцованные, могут провести вечер в более романтичной обстановке. В 18:00 на «ракушке» - открытой сцене, что неподалеку от краевого музея им. Гродекова, – Дальневосточный симфонический оркестр даст бесплатный концерт. За дирижерским пультом – Никон Родюков.

Интересное совпадение: сегодня же, 7 июля в Хабаровске отметят «Сабантуй» - татарский праздник урожая. Гулянья начнутся в 16:00 на центральной набережной города в районе пешеходного фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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