В Биробиджане с понедельника отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-07T07:36:08+03:00

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Как сообщили в пресс-службе администрации Биробиджана, с 8 утра понедельника, 8 июля, до 10 июля горячую воду отключат в домах по ул. Карла Маркса №№18, 20 и 22, а также в домах №№4 и 6 по ул. Московская.

С 9 утра понедельника 8 июля до 10 июля пропадет горячая вода в кранах домов №№12, 14 и 16 по ул. Карла Маркса и по ул. Московская, 1А.

Причина стандартная – специалисты городских теплосетей приступили к летнему ремонту. Сети нужно подготовить к зиме, а лето – лучшее для этого время. Биробиджанцев теплосетевики просят отнестись к ситуации с пониманием. К тому же вода пропадет всего на пару дней.

Зачастую после длительных отключений горячая вода течет из наших кранов совсем не горячей. Напоминаем, что по стандарту температура горячей воды на выходе из водоразборного прибора (кран, душевая лейка), должна быть в пределах от 60 до 75 градусов Цельсия. Отклонения допускаются: ночью ±5 градусов от нормы, днем ±3 градуса.

Замерить температуру можно специальным сантехническим градусником, его шкала градуирована в пределах от нуля до 140 градусов Цельсия. Если видите отклонения от нормы, вызывайте старшего по дому и пару соседей. Составляйте протокол и подавайте жалобу в свою управляющую компанию. Коммунальщики пришлют комиссию, которая проведет контрольный замер и, если факт подачи воды ненадлежащего качества подтвердиться, вам произведут перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU