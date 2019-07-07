2019-07-07T10:20:34+03:00
Общество

Хабаровская епархия призывает помочь жителям Иркутской области

Приамурцы лучше многих знают, что скрывается за формулировкой «катастрофическое наводнение»
Ксения ТУРТЫГИНА
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Вода пошла на спад, но последствия стихийного бедствия область будет переживать не один месяцВода пошла на спад, но последствия стихийного бедствия область будет переживать не один месяцФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Прихожан Хабаровской епархии и просто неравнодушных людей призывают оказать посильную помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

- Сбор средств пройдет 7 и 14 июля в храмах епархии по окончании Божественной литургии по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия. Пожертвование можно сделать и в другие дни, оставив его в иконных лавках храмов. Обязательно уточните, на что именно вы жертвуете, - объяснили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, Иркутская область переживает сейчас одно из сильнейших наводнений за всю историю наблюдений. Тысячи людей остались без самого необходимого, затоплены сотни домов. Гуманитарная помощь идет со всей страны. Жители Приамурья на себе испытали подобное и лучше других понимают, каково сейчас нашим соотечественникам и насколько им необходима поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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