Хабаровский Музыкальный театр закрыл 93-й сезон

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-07T12:07:08+03:00

Спектакль «Чайка» по Чехову стал одной из самых обсуждаемых премьер сезона Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

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Театральный сезон в Хабаровском крае завершается, театры подводят итоги и строят планы на будущее.

Хабаровский музыкальный театр подсчитал: за сезон 2018/2019 было показано свыше двухсот спектаклей, на которых побывали 75 тысяч зрителей. Самыми яркими, запоминающимися премьерами стали лирическая комедия «Адам + Ева …» (режиссер Дарья Пантелеева); мюзикл «Чайка» (совместная постановка Сергея Листопадова и Дарьи Пантелеевой); детские музыкальные сказки «Золушка» (режиссер Сергей Суворов) и «Тараканище» (режиссер Ольга Козорез). «Тараканище», к слову, рекомендуем не только детям, но и взрослым. Не разочаруетесь.

Под занавес сезона в театре появилась малая, она же экспериментальная сцена. Открыли ее еще одной премьерой – шпионской мелодрамой в одном действии «Мата Хари // Глаза Дня» (режиссер Дарья Пантелеева). Для артистов, привыкших к большой сцене ХМТ, работа в камерном пространстве, где со сцены можно слышать дыхание зрителей, стала испытанием. Которое они, впрочем, прошли на ура.

Официальное закрытие сезона прошло тоже в необычном для театра формате – open air. На площади перед ХМТ возвели уличную сцену, пригласили выступить на ней друзей из других театров и известные хабаровские группы. Причем оговорок насчет жанров не было: хочешь выйти с классической композицией – пожалуйста, хочешь вдарить роком – да легко!

Сейчас руководство театра разрабатывает афишу на сентябрь – декабрь 2019 года. Обещают сюрпризы и старую добрую классику, несколько масштабных творческих проектов с приглашенными коллективами и феерию Театрального фестиваля «Золотая Маска» на Дальнем Востоке».

Напоминаем, что несмотря на закрытие сезона, лето в Хабаровске будет ярким - 12 июля нас ждет открытие фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема» от Хабаровского театра юного зрителя. Следите за публикациями на нашем сайте!

ИСТОЧНИК KP.RU