Первый блин комом: «СКА-Хабаровск» уступил на своем поле ярославскому «Шиннику»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-07T13:26:13+03:00

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Первый тур первенства футбольной национальной лиги армейцы проиграли со счетом 1:2. На 12 минуте игры у гостей отличился Алейников, затем хабаровчанам на 31 минуте удалось сравнять счет.

Забил полузащитник Артемий Малеев – 1:1. Во втором тайме ничего не предвещало беды, пока ярославцы не прорвались в штрафную и армейская защита грубо не сфолила на атакующем игроке. Пенальти на 58 минуте матча реализовал Низамутдинов – 1:2.

До конца игры хабаровчанам так и не удалось переломить игру в свою пользу, хотя попытки были и очень неплохие.

- На восьмидесятой минуте с поля, за две желтые карточки был удален Семен Матвийчук и наша команда остались в меньшинстве, - отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск»

Видно было, что команда устала, но продолжала сражаться до конца. Однако не получилось. Так же много вопросов у болельщиков вызывало поведение команды соперников игроки которой падали при каждом удобном случае и очень спорное судейство.

ИСТОЧНИК KP.RU