2019-07-07T13:26:13+03:00
Спорт

Первый блин комом: «СКА-Хабаровск» уступил на своем поле ярославскому «Шиннику»

Во втором тайме ярославцам сильно помог пенальти назначенный в ворота армейцев
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Первый блин комом: «СКА-Хабаровск» уступил на своем поле ярославскому «Шиннику»Первый блин комом: «СКА-Хабаровск» уступил на своем поле ярославскому «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

Первый тур первенства футбольной национальной лиги армейцы проиграли со счетом 1:2. На 12 минуте игры у гостей отличился Алейников, затем хабаровчанам на 31 минуте удалось сравнять счет.

Забил полузащитник Артемий Малеев – 1:1. Во втором тайме ничего не предвещало беды, пока ярославцы не прорвались в штрафную и армейская защита грубо не сфолила на атакующем игроке. Пенальти на 58 минуте матча реализовал Низамутдинов – 1:2.

До конца игры хабаровчанам так и не удалось переломить игру в свою пользу, хотя попытки были и очень неплохие.

- На восьмидесятой минуте с поля, за две желтые карточки был удален Семен Матвийчук и наша команда остались в меньшинстве, - отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск»

Видно было, что команда устала, но продолжала сражаться до конца. Однако не получилось. Так же много вопросов у болельщиков вызывало поведение команды соперников игроки которой падали при каждом удобном случае и очень спорное судейство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровский Музыкальный театр закрыл 93-й сезон
Хабаровская епархия призывает помочь жителям Иркутской области
В Хабаровске продолжается атака лже-террористов на «Самбери»
В Биробиджане с понедельника отключат горячую воду
Уровень Амура у Хабаровска растет
В Хабаровске отметят День семьи, любви и верности и Сабантуй
Погода в Хабаровске на 7 июля 2019 года: днем до +29, осадков не ожидается
Впервые Кубок России по боулингу выиграла хабаровчанка
Агрессивные постояльцы устроили потасовку в одном из хостелов Хабаровска
Дымящийся дом напугал сельчан в Еврейской автономии
В заминированных гипермаркетах в Хабаровске бомбы не нашли
Комсомольчанке выдали загранпаспорт после перевода на сумму больше 200 тысяч рублей
Больше 100 хабаровчан покинули квартиры из-за пожара в подъезде дома
Бывшему губернатору Еврейской автономии 15 июля зачитают приговор
Погода в Хабаровске на 6 июля 2019 года: днем до +29, возможен кратковременный дождь
Хабаровчан просят пожертвовать в Гуманитарный склад детские коляски
Любитель икры в Хабаровском крае припас дома 75 килограммов деликатеса
Сельчанка в ЕАО нашла в конопле защиту от насекомых
Смертью пешехода закончилась авария на «зебре» в Хабаровске
Как жителю Хабаровского края подать жалобу
В Комсомольске отремонтировали еще две «безопасные дороги»
Авиабилеты из Охотска в Хабаровск можно купить за четыре тысячи 500 рублей
В Хабаровске полным ходом идет расселение ГУПРовского городка
Над землей под Хабаровском нависло проклятье запустения
Отлупил палкой и добил топором: биробиджанца лишили свободы за убийство приятеля
Новое назначение в правлении «Россельхозбанка»
Выйти из тени заставили бизнесменов, работающих с древесиной в ЕАО