2019-07-08T01:05:24+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 июля 2019 года: днем до +30, осадков не ожидается

Местами в регионе дождливо
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 8 июля 2019 года: днем до +30, осадков не ожидаетсяПогода в Хабаровске на 8 июля 2019 года: днем до +30, осадков не ожидаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +30+32.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +28+30.

В Бикине дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино днем без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +30+32.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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