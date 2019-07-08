Погода в Хабаровске на 8 июля 2019 года: днем до +30, осадков не ожидается
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +30+32.
В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +28+30.
В Бикине дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30.
В Советской Гавани и Ванино днем без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +19+21.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +30+32.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +18+20.
В Охотске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +12+14.
ИСТОЧНИК KP.RU