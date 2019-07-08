Военные под Хабаровском привыкают к боевой обстановке на специальной психологической полосе

СЕГОДНЯ 01:31 2019-07-08T03:06:39+03:00

Пока бойцы отрабатывают маневры, психологи следят за их реакцией на раздражающие факторы

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Под Хабаровском в полевом лагере на полигоне «Князе-Волконский» обустроили психологическую полосу. Это объект нужен бойцам и для отработки действий в боевых условиях и для проверки военнослужащих психологами. Здесь создают условия, максимально приближенные к реальным боевым действиям. За время тренировок бойцы должны привыкнуть к ним и научиться правильно справляться с кризисными ситуациями на поле боя.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в состав полосы включили девять препятствий и огневой рубеж, в частности, динамическую стену, проволочное заграждение, барьер, рукоход и другие. Во время тренировок также создают раздражающие факторы - звуковые эффекты летящих и взрывающихся снарядов, налет боевой авиации. Задача психологов изучить реакцию бойцов на эти «помехи».

Отметим, что новую психологическую полосу бойцы уже опробовали. На тренировке они проходили препятствия под звуки взрывов, стрельбы холостыми боеприпасами из пулеметов. Также на искусственном поле боя использовали большое количество шашек черного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU