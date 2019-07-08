2019-07-08T03:04:59+03:00
Происшествия

Трое детей чудом не погибли при пожаре в Биробиджане

Пока мать выводила ребятишек из дома, соседи вызвали пожарных
Ольга КИВА
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Трое детей чудом не погибли при пожаре в БиробиджанеТрое детей чудом не погибли при пожаре в БиробиджанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В столице Еврейской автономии в минувшие выходные, 6 июля, чуть не случилась трагедия. Трое детей находились в частном доме, когда начинался пожар. Их мама в это время работала на участке, а когда спохватилась, из летней кухни и гаража уже валили дым.

- Женщина бросилась в помещение, чтобы вывести на улицу детей. Пока она занималась эвакуацией, соседи вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия на улицу Туркменскую огнеборцы принялись тушить пожар. Пламя к тому времени уже охватило веранду деревянного дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Операция по спасению жилого помещения от огня прошла успешно. Возгорание локализовали через четыре минуты после прибытия расчетов. Пострадавших нет. Сотрудники пожарной инспекции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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