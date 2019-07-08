2019-07-08T03:10:34+03:00
Общество

Экспортный лес оказался на грани заражения в Хабаровском крае

Все потому что площадку для хранения древесины не числили вовремя
Ольга КИВА
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Экспортный лес оказался на грани заражения в Хабаровском краеЭкспортный лес оказался на грани заражения в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае нашли опасную площадку для сортировки и хранения лесоматериалов. Территорию в Ванинском районе вовремя не чистили от остатков коры и обрезков древесины. Из-за этого была угроза перезаражения экспортных лесоматериалов стволовыми вредителями. Также на площадке возникла вероятность распространения карантинных вредителей леса.

- Нарушения нашли во время выездной проверки. С этой площадки лесоматериалы отправляли на экспорт. В итоге разбирательств в отношении вредителей составили протоколы. При этом к ответственности привлекли и саму компанию, отвечающую за состояние площадок, и конкретное должностное лицо, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

На данный момент нарушителям уже выдали предписание об устранении недочетов. Также провинившимся вручили представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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