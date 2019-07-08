2019-07-08T03:55:49+03:00
Общество

Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем воды

В крае пока опасных гидрологических явлений не зарегистрировали
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем водыУровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем водыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Уровень реки Амур в Хабаровске в ближайшие два дня может подняться на 40-50 сантиметров. Такие выводы сделали гидрологи, после очередного мониторинга. К слову, в крае на сегодняшний день остаются затопленными поймы рек Подхоренок и Тунгуска. Территории оказались под водой на глубине 0,4-0,8 метров.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, опасных гидрологических явлений не зарегистрировали. Отметим, что есть вероятность подъема уровня воды в реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе. Так, в селе Удское к 9-10 июля он «подрастет» на 1,2-1,7 метров до отметки 650-700 сантиметров. При этом отметка неблагоприятных явлений в пойме реки составляет 750 сантиметров. В связи с этим есть риск подтопления низких мест, сенокосов, дорог, огородов, по состоянию. По информации, предоставленной чрезвычайным ведомством, 6 июля 2019 уровень воды у села Удское составил 546 сантиметров (+14 сантиметров) за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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