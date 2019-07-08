Солидный штраф заплатят бизнесмены в Хабаровском крае за неучтенных работников-иностранцев

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-08T04:20:09+03:00

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В Хабаровском крае выявили организацию, в которой незаконно работали иностранцы. Это нарушение обнаружили во время другой проверки. Правоохранители нагрянули в компанию после ряда жалоб потребителей, недовольных тем, что при покупке бытовых электроприборов продавцы отказались предоставлять товарно-сопроводительные документы.

- Иностранцы передавали товары покупателям и получали от них плату. В силу языкового барьера такие сотрудники невольно ограничивали права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о товарах, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По итогу проверки завели административное дело. Итогом разбирательств стало вынесение постановления в отношении юридических лиц, которых привлекли к ответственности и обязали заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Ситуация, когда иностранных работников незаконно привлекают к работе в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, не единична. Сейчас на рассмотрении в суде находится еще один аналогичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU