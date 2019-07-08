Из-за бесконтрольной машины пострадали хабаровчанин и рекламная тумба
В минувшие сутки, 7 июля, в центре Хабаровска иномарка врезалась в рекламную тумбу. Происшествие случилось на улице Рабочий городок в вечернее время. Машина Honda N-WGN двигалась в сторону улицы Сеченова, в какой-то момент водитель потерял контроль над управлением. Как результат случилась авария - сначала пострадала тумба, а потом и еще одна машина Toyota Corolla, которую зацепила авто Honda N-WGN.
- В происшествии пострадал автолюбитель. При столкновении мужчина травмировал плечо. Его доставили в больницу в травматологическое отделение, где оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь, - рассказал информированный источник.
По предварительной информации, оба водителя на момент дорожного происшествия были трезвы. В отношении автолюбителя. Управлявшего машиной Honda N-WGN составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU