Из-за бесконтрольной машины пострадали хабаровчанин и рекламная тумба

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-08T04:37:21+03:00

Автомобиль врезался в конструкцию на полном ходу, а потом зацепил еще и иномарку Toyota Corolla

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В минувшие сутки, 7 июля, в центре Хабаровска иномарка врезалась в рекламную тумбу. Происшествие случилось на улице Рабочий городок в вечернее время. Машина Honda N-WGN двигалась в сторону улицы Сеченова, в какой-то момент водитель потерял контроль над управлением. Как результат случилась авария - сначала пострадала тумба, а потом и еще одна машина Toyota Corolla, которую зацепила авто Honda N-WGN.

- В происшествии пострадал автолюбитель. При столкновении мужчина травмировал плечо. Его доставили в больницу в травматологическое отделение, где оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь, - рассказал информированный источник.

По предварительной информации, оба водителя на момент дорожного происшествия были трезвы. В отношении автолюбителя. Управлявшего машиной Honda N-WGN составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU