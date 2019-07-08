2019-07-08T05:02:45+03:00
Общество

В Биробиджане появились свои святые Петр и Феврония

Композиция покровителей семьи будет напоминать горожанам о семейных ценностях, любви и верности
Ольга КИВА
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В Биробиджане появились свои святые Петр и ФевронияВ Биробиджане появились свои святые Петр и ФевронияФото: Правительство ЕАО
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В Биробиджане накануне Дня семьи, любви и верности установили скульптуру святых Петра и Февронии. Торжественная церемония открытия композиции прошла 7 июля на территории Биробиджанской епархии. Теперь горожане, созерцая на это творение, будут помнить о семейных ценностях, любви и верности. Напоминание об этих простых вещах поможет укрепить семьи и определить региональную самобытность, укрепить преемственность поколений и единство общества.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности Биробиджане устроили парад колясок и концерт «Семья – это счастье, любовь и удача». Семейным парам области, прожившим в любви и согласии несколько десятков лет, вручили медали «За любовь и верность». Кроме того, отметили и молодые супружеские пары, вступившие в брак 5 июля 2019 года. Молодоженам вручили приветственные адреса и памятные подарки члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Напомним, скульптуры святых устанавливают в разных городах России. Эта работа началась в 2009 году в рамках общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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