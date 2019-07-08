2019-07-08T05:34:10+03:00
Общество

В Хабаровске впервые открыли сцецкурс звонарей для взрослых

Учатся звонить в колокола и женщины, и мужчины
Ольга КИВА
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В Хабаровске впервые открыли сцецкурс звонарей для взрослыхВ Хабаровске впервые открыли сцецкурс звонарей для взрослыхФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске впервые начали обучать взрослых азам колокольного звона. Обучение проходит на базе Хабаровской духовной семинарии, среди слушателей и мужчины, и женщины разного возраста.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, обучение колокольному звону проводят по новой программе, разработанной на Факультете религиозного и дополнительного образования. Желающим постичь это ремесло знакомят с историей и традициями колокольного звона и со звонницами Хабаровска. Также слушатели на практике попробуют звонить в колокола. Эту часть обучения можно будет пройти индивидуально или в группе.

Отметим, что в краевой столице также планируют проводить трехгодичные Богословские курсы, одногодичные модули по программе «Школа духовного пения» и другие курсы. Подробная информация о программах обучения по телефону 32-71-62. С 20 августа 2019 года время для звонков будет с 14:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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