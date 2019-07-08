В Комсомольске разыскивают дебошира из кафе, избившего человека

СЕГОДНЯ 05:59 2019-07-08T06:05:58+03:00

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В городе Юности разыскивают мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, в одном из кафе Комсомольска-на - Амуре случилась потасовка, в результате которой пострадал человек. Подозреваемый успел скрыться с места преступления. Полицейские пытаются найти фигуранта с помощью самих горожан, к которым в ведомстве обратились с просьбой.

- Жителей Комсомольска-на-Амуре убедительно просят оказать содействие в установлении личности дебошира, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего. Если вы знаете этого человека или располагаете информацией о месте, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом в полицию. Информацию принимают по телефонам 8-929-408-83-83 или 02. Любые поступившие данные помогут в раскрытии преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU