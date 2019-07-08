Иномарка в Комсомольске врезалась в лесовоз, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-08T07:12:14+03:00

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Накануне вечером, 7 июля, в Комсомольске-на-Амуре иномарка врезалась в лесовоз. Автомобиль ехал по дороге в поселке Старт, перед ним двигалась машина, груженная бревнами. Водитель не рассчитал дистанцию и врезался в большегруз. После удара иномарку отбросило в сторону.

- В аварии пострадали двое – водитель и пассажир. Оба оказались зажаты в искореженном авто. Чтобы вызволить бедолаг, вызвали на помощь спасателей. Последние обесточили и стабилизировали машину, а потом с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали пострадавших из разбитой иномарки, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «Дальневосточный региональный отряд МЧС России».

Обстоятельства и причины этого происшествия пока выясняют правоохранители. На данный момент известно, что и водителя, и пассажира после того, как их деблокировали из разбитой иномарки, доставили в больницу на каретах скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU