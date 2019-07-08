2019-07-08T09:48:45+03:00
Общество

В Хабаровском крае отметили 45-летие БАМа

В советское время эта стройка дала мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае отметили 45-летие БАМаВ Хабаровском крае отметили 45-летие БАМаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае отметили 45-летие Байкало-Амурской магистрали. Этот проект стал одним из самых масштабных в стране, который дал мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, благодаря железной дороге удалось обеспечить выход сети железных дорог России к портам Тихоокеанского побережья, создать новые города, поселки и крупные предприятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Сергей Фургал поздравил со столь знаменательной датой жителей региона и ветеранов железной дороги. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что БАМ и сейчас имеет важнейшее значение для освоения месторождений Хабаровского края, развития портов Ванино и Советская Гавань, реализации крупных инвестиционных проектов.

Отметим, что в 2019 году на БАМе проходит первый этап развития Восточного полигона, реконструкция дороги. На сегодняшний день привели в порядок десятки станций, построили разъезды, обустроили новые и дополнительные пути. Все эти меры помогли увеличить пропускную способность магистрали как минимум вдвое. В планах железнодорожников разработать проект следующего этапа модернизации инфраструктуры до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жара в Хабаровском крае задержится на неделю
Заработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из Комсомольска
«Покупатель» в Комсомольске почти бесшумно стащил деньги из-под носа продавщицы
«Гроза над Ситой» восстановит ход реальных боев в Хабаровском крае
Обгон трактора закончился смертью пассажира под Хабаровском
Проспект Первостроителей в Комсомольске продолжают «переодевать» без выходных
Иномарка в Комсомольске врезалась в лесовоз, есть пострадавшие
Земля родственника подвела чиновника в Хабаровском крае под уголовную статью
В Комсомольске разыскивают дебошира из кафе, избившего человека
В Хабаровске впервые открыли сцецкурс звонарей для взрослых
В Биробиджане появились свои святые Петр и Феврония
Из-за бесконтрольной машины пострадали хабаровчанин и рекламная тумба
Солидный штраф заплатят бизнесмены в Хабаровском крае за неучтенных работников-иностранцев
Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем воды
Экспортный лес оказался на грани заражения в Хабаровском крае
Трое детей чудом не погибли при пожаре в Биробиджане
Военные под Хабаровском привыкают к боевой обстановке на специальной психологической полосе
Погода в Хабаровске на 8 июля 2019 года: днем до +30, осадков не ожидается
Первый блин комом: «СКА-Хабаровск» уступил на своем поле ярославскому «Шиннику»
Хабаровский Музыкальный театр закрыл 93-й сезон
Хабаровская епархия призывает помочь жителям Иркутской области
В Хабаровске продолжается атака лже-террористов на «Самбери»
В Биробиджане с понедельника отключат горячую воду
Уровень Амура у Хабаровска растет
В Хабаровске отметят День семьи, любви и верности и Сабантуй
Погода в Хабаровске на 7 июля 2019 года: днем до +29, осадков не ожидается