В Хабаровском крае отметили 45-летие БАМа

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-08T09:48:45+03:00

В советское время эта стройка дала мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока

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В Хабаровском крае отметили 45-летие Байкало-Амурской магистрали. Этот проект стал одним из самых масштабных в стране, который дал мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, благодаря железной дороге удалось обеспечить выход сети железных дорог России к портам Тихоокеанского побережья, создать новые города, поселки и крупные предприятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Сергей Фургал поздравил со столь знаменательной датой жителей региона и ветеранов железной дороги. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что БАМ и сейчас имеет важнейшее значение для освоения месторождений Хабаровского края, развития портов Ванино и Советская Гавань, реализации крупных инвестиционных проектов.

Отметим, что в 2019 году на БАМе проходит первый этап развития Восточного полигона, реконструкция дороги. На сегодняшний день привели в порядок десятки станций, построили разъезды, обустроили новые и дополнительные пути. Все эти меры помогли увеличить пропускную способность магистрали как минимум вдвое. В планах железнодорожников разработать проект следующего этапа модернизации инфраструктуры до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU