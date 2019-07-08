Проспект Первостроителей в Комсомольске продолжают «переодевать» без выходных

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-08T09:47:42+03:00

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На проспекте Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре продолжаются ремонтные работы. Дорожники трудятся без выходных. На сегодняшний день они демонтировали около 80 процентов бордюров и тротуарного поребрика, срезали более пяти с половиной тысяч квадратных метров старого асфальта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас на проспекте монтируют новые бордюры и поребрик, ремонтируют тротуары. Также выполнили работы по укладке нижнего слоя нового асфальта. Параллельно коммунальщики проводят ремонт инженерных коммуникаций, чтобы в будущем не пришлось вскрывать отремонтированные дороги из-за возможных аварий.

Отметим, что в конце августа на участке от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала уложат два слоя нового асфальта с применением геосетки, поднимут колодцы, приведут в порядок тротуары, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки. В целом на реконструкцию дороги выделили более 139 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU