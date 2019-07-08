«Гроза над Ситой» восстановит ход реальных боев в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-08T08:56:30+03:00

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В поселке Сита района имени Лазо с 12 по 14 июля проведут масштабный военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой». Грандиозное событие пройдет на Дальнем Востоке впервые. По оценкам организаторов это мероприятие объединит не менее двух тысяч участников.

Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, близ поселка Сита в годы Гражданской войны располагалась база Хорского партизанского отряда. Во время фестиваля постараются реконструировать ход боев на основе реальных событий. Напомним, что мероприятие по патриотическому воспитанию проводят на гранты, полученные по результатам Всероссийского конкурса. В общей сложности активистам на проведение фестиваля выделили 900 тысяч рублей.

Участники фестиваля разделятся на лагеря «белогвардейцев» и «красных партизан». Желающие смогут освоить штыковой бой, метание гранат и шинельную скатку. В программе также предусмотрены выставка-ярмарка местных фермеров, выступление творческих коллективов, выставка экспонатов Хабаровского Гродековского музея и другие развлекательные зоны и площадки.

Более подробная информации о мероприятии по телефонам 8-984-176-00-70 и 8-914-194-63-29.

ИСТОЧНИК KP.RU